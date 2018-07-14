Пропавшего под Сочи 13-летнего подростка нашли мертвым

Тело 13-летнего Всеволода Коростелева из Новосибирской области, который пропал во время спуска с горы Фишт, обнаружили под Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Отмечается, что ребенка нашли вечером в пятницу, 13 июля, в труднодоступной местности.

Мальчик исчез 3 июля. Как отмечается на сайте краевого управления СКР, Коростелев отправился в поход вместе с группой детей от 11 до 16 лет и тремя взрослыми. В лесистой местности неподалеку от села Бабук-Аул он отбился от спутников и пропал.

Поиски начались сразу. К ним привлекли сотрудников МЧС, полицию, Росгвардию, егерей, поисковый отряд «Лиза Алерт», волонтеров и альпинистов. Использовались также вертолеты, беспилотники и спецтехника.

Установлено, что поход ни с кем не согласовывался. Проводится расследование.

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