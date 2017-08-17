В убийстве четырехлетнего мальчика во Владивостоке заподозрили гражданина Китая

Гражданин КНР подозревается в убийстве четырехлетнего мальчика во Владивостоке. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в силовых структурах региона.

Мальчик пропал 14 августа после того, как вышел из дома на улице Снеговой во Владивостоке. Полиция организовала поиски, к которым подключились волонтеры. В четверг, 17 августа, силовики нашли ребенка мертвым в том же доме.

Подозрение в совершении данного преступления пало на 29-летнего соседа семьи погибшего. Он задержан.

4 августа рязанский суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней. По данным регионального управления Следственного комитета России (СКР), вечером 1 августа на автодороге около села Желобово было найдено тело 13-летней местной жительницы с множественными колото-резаными проникающими ранениями. Сыщики установили, что к убийству причастен ранее судимый 36-летний житель Ухоловского района Рязанской области

27 июля сообщалось о семилетней девочке из иркутского села Зоны, которая попыталась заколоть ножом грабителя, проникшего в ее дом и зарезавшего мать. Она схватила кухонный нож и несколько раз ударила налетчика, который ранил ребенка в ответ.