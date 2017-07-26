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Детский омбудсмен Ярославля заинтересовался ребенком украинского маньяка-убийцы

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Михаил Крупин
Михаил Крупин

Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин заинтересовался историей о местной жительнице, родившей от осужденного на Украине серийного убийцы. Об этом сам омбудсмен рассказал РИА Новости.

«Мы вопрос взяли на контроль. (...) Но с точки зрения закона у нас, как органа государственной власти, пока оснований для реагирования нет. Информации в СМИ о том, что ребенку что-то угрожает, что есть риск нарушения его прав и законных интересов, нет», — пояснил Крупин.

По его словам, ребенок проживает с родителями девушки.

Также интерес к этой семье проявили в управлении опеки и попечительства Ярославля. Детально историю там еще не изучили, но не исключают, что сотрудники управления разыщут мать и ребенка, чтобы узнать, в каких условиях они живут.

25 июля стало известно, что жительница Ярославля вышла замуж за украинского маньяка Сергея Ткача, осужденного пожизненно за убийство почти 40 несовершеннолетних, и родила ему ребенка. 24-летняя Елена влюбилась в преступника, увидев его по телевизору. На тот момент девушке было 16 лет. В течение семи лет она разыскивала его по тюрьмам, а затем приехала в Житомир, где мужчина сейчас отбывает наказание. У них родилась дочь, сейчас девочке шесть месяцев.

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