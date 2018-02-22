Спасение выпавшего из окна ребенка полицейским попало на видео

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Египетский полицейский спас ребенка, который выпал с балкона. Об этом сообщает Egyptian Streets.

Инцидент произошел в муфахазе Асьют. Мужчина увидел свисающего с балкона мальчика и начал спешно придумывать, как его поймать.

Сначала он пытался приспособить ковер, но в итоге просто поймал ребенка руками. Коллеги полицейского также пытались оперативно предотвратить трагедию и помогали офицеру с натягиванием ковра.

Видео спасения, опубликованное в Facebook, собрало почти два миллиона просмотров.

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