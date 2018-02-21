Спасение посетителя зоопарка из вольера со львом сняли на видео

Видео: The Lede / Twitter

В индийском городе Тривандрам, штат Керала, посетитель зоопарка забрался в вольер, где содержалась двухлетняя львица. Об этом сообщает издание India Today.

33-летний уроженец города Оттаппалам направился к вольеру хищника сразу после приобретения билета. Он перелез через металлическую ограду, встал на четвереньки и пополз к животному, игнорируя крики очевидцев.

Мужчину спасла быстрая реакция сотрудников зоопарка. Они отвлекли львицу и загнали ее в клетку. После этого охранники бросились к нарушителю и вытащили его из вольера. По информации Gulf News, он отделался легкой травмой ноги.

8 февраля сообщалось, что житель Гватемалы попытался покормить 13 тигров, сидящих в клетке, и лишился обеих рук. Хищники числились за местным цирком, а пострадавший был специально нанят для их кормления.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!