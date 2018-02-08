Голодные тигры оторвали мужчине руки

Житель Гватемалы Чиприано Альварес (Cipriano Álvarez) попытался покормить 13 тигров, сидящих в клетке, и лишился обеих рук. Об этом сообщает Newsweek.

Все произошло на глазах у очевидцев. Люди во время нападения попытались спасти Альвареса и начали закидывать хищников камнями и палками. Однако в больнице медики констатировали, что его конечности уже нельзя спасти. На данный момент Альварес находится в стабильном состоянии, несмотря на обширную потерю крови.

Позднее выяснилось, что тигры числились за местным цирком, а пострадавший был специально нанят для их кормления.

Власти Гватемалы расследуют, в каких условиях содержались животные. Координатор отдела благосостояния животных рассказал, что практически всегда тигров селят в слишком маленькие клетки. Кроме того, владельцы зачастую держат зверей на диете, они получают недостаточно питательных веществ, что повышает риск нападения на людей.

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