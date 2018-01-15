Нападение льва и тигра на цирковую лошадь попало на видео

В китайском цирке на репетиции представления лев и тигр напали на лошадь. Видеозапись инцидента публикует Daily Mail.

На ролике, снятом в городском округе Цанчжоу, провинция Хэбэй, белая лошадь пытается стряхнуть с себя тигра и львицу, бегая кругами по арене. Ей пытаются помочь дрессировщики, бьющие хлыстом хищников. Иногда лошади удается сбросить одно из животных, но тогда на нее нападает другое. В итоге она все-таки спасается от преследователей.

Один из работников цирка заявил, что по задумке авторов шоу хищники должны были ехать на лошади на специальном седле. Его не особо удивило произошедшее. «Это дикие животные в отличие от лошади. В документальных фильмах показывают, что они едят коров. Так что их поведение нормально», — считает он. По его словам, лошадь выжила и получила «незначительные повреждения».

Интернет-пользователи из Китая в социальной сети Weibo оставили к видео негативные комментарии и решили пожаловаться в правительство на жестокое обращение с животными в цирке.

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