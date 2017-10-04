Цирковые еноты оправились после кутежа с коньяком и пивом

Цирковые еноты, сбежавшие во время гастролей в украинском городе Сторожинец и напившиеся алкоголя в разгромленном ими магазине, чувствуют себя нормально. Об этом РЕН ТВ рассказал администратор цирка.

«Они шустрые от природы, всю ночь не давали спать. Больше таких случаев не помню, они весят до 17 килограммов и выпили более чем достаточно», — сообщил он.

Об инциденте 30 сентября написал местный ресурс Сторожинець.info. По его информации, утром этого дня владелица магазина, придя открывать его, обнаружила беспорядок и двух крупных енотов. Женщина прогнала животных, но одно из них поцарапало ей ногу.

Судя по снимкам, еноты полакомились колбасами, сырами и сладостями. Также они сбросили с полок несколько бутылок спиртного и, как пишет «Комсомольская правда в Украине», угостились пролившимся алкоголем, в том числе водкой, коньяком и пивом. В течение трех дней у них было сильное похмелье, поэтому выступать в цирке пришлось трем другим енотам.

В магазине ущерб оценили в 46 тысяч гривен (почти 99 тысяч рублей).