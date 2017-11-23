Нападение циркового тигра на пенсионера сняли на видео

В китайском уезде Сичуань, провинция Хэнань, цирковой тигр напал на пожилого мужчину. Об этом сообщает Daily Mirror.

Грузовик, в кузове которого стояли клетки с хищниками из передвижного цирка, был припаркован на городской площади. Один из прохожих решил покормить животных и протянул тигру кусок мяса через прутья.

Хищник схватил пожилого мужчину за ладонь и не отпускал руку, пока на помощь не пришел сотрудник цирка, который несколько раз ударил тигра палкой.

Когда животное разжало зубы, пострадавший упал в обморок от боли. Издание не уточняет, какие травмы он получил.

В октябре сообщалось, что в индийском национальном парке Баннергхатта детеныши белого тигра растерзали сотрудника, который чистил вольер.