Нападение циркового тигра на пенсионера сняли на видео

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В китайском уезде Сичуань, провинция Хэнань, цирковой тигр напал на пожилого мужчину. Об этом сообщает Daily Mirror.

Грузовик, в кузове которого стояли клетки с хищниками из передвижного цирка, был припаркован на городской площади. Один из прохожих решил покормить животных и протянул тигру кусок мяса через прутья.

Хищник схватил пожилого мужчину за ладонь и не отпускал руку, пока на помощь не пришел сотрудник цирка, который несколько раз ударил тигра палкой.

Когда животное разжало зубы, пострадавший упал в обморок от боли. Издание не уточняет, какие травмы он получил.

В октябре сообщалось, что в индийском национальном парке Баннергхатта детеныши белого тигра растерзали сотрудника, который чистил вольер.

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