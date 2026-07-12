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13:10, 12 июля 2026Спорт

Бывший футболист клубов РПЛ рассказал о депрессии после окончания карьеры

Бывший футболист клубов РПЛ Нобоа рассказал о депрессии после окончания карьеры
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший футболист нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Кристиан Нобоа рассказал о сложностях, с которыми столкнулся после окончания карьеры. Интервью с игроком доступно на канале FONBET во «ВКонтакте».

По словам экс-игрока, у него была депрессия. «Я не знал, куда идти, что делать. Тренировка, не тренировка, вечеринка, не вечеринка. Ты представляешь? Уже как другая жизнь начинается», — заявил Нобоа.

Эквадорец добавил, что воспользовался помощью психолога. «Я проработал это», — отметил Нобоа.

Нобоа выступал в России с 2007 по 2023 год. Он играл в «Рубине», «Динамо», «Ростове», «Зените» и «Сочи». В 2023-м он анонсировал получение российского гражданства.

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