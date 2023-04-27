Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Роман Сафиуллин
2:1
Завершен
Николас Джарри
Мадрид (м)
Аслан Карацев
Сегодня
19:10 (Мск)
Ласло Джере
Мадрид (м)
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 6-й матч
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:15 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
17:20, 27 апреля 2023Спорт

Легионер клуба РПЛ анонсировал получение российского гражданства

Легионер «Сочи» Кристиан Нобоа анонсировал получение российского гражданства

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Легионер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Кристиан Нобоа анонсировал получение гражданства России. Об этом сообщает Sport24.

По словам эквадорца, впервые о российском паспорте он задумался в 2014 году, но тогда не думал, что будет столько времени проводить в стране. «А что касается российского гражданства сейчас — я уже сдал все документы, жду получения», — заявил Нобоа.

13 февраля Кевиам Касо, девушка Нобоа, обвинила футболиста в избиении. Девушка заявила, что спортсмен ударил ее не менее десяти раз после того, как она обнаружила его в постели с двумя женщинами.

Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. Вместе с клубом он стал серебряным призером прошедшего сезона Российской премьер-лиги и был признан Российским футбольным союзом лучшим игроком сезона. Полузащитник также дважды становился чемпионом России в составе казанского «Рубина» и еще один раз — с петербургским «Зенитом». Впервые в РПЛ он оказался в 2007 году.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Крупный дрон самолетного типа заметили над Подмосковьем
Коллекцию NFT от VK моментально раскупили
Курганский губернатор сообщил о переходе огня на территорию крупного завода
Стало известно о тайном визите Зеленского в Запорожскую область
Киркоров рассказал о строительстве квартиры в центре Москвы
Путин подключился по видеосвязи к церемонии на АЭС «Аккую»
Названы основные преимущества танка Abrams
Легионер клуба РПЛ анонсировал получение российского гражданства
Мастер назвала самую глупую идею для татуировки за свою карьеру
Врачи удалили матку пациентки без ее ведома
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.