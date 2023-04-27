Легионер клуба РПЛ анонсировал получение российского гражданства

Легионер «Сочи» Кристиан Нобоа анонсировал получение российского гражданства

Легионер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Кристиан Нобоа анонсировал получение гражданства России. Об этом сообщает Sport24.

По словам эквадорца, впервые о российском паспорте он задумался в 2014 году, но тогда не думал, что будет столько времени проводить в стране. «А что касается российского гражданства сейчас — я уже сдал все документы, жду получения», — заявил Нобоа.

13 февраля Кевиам Касо, девушка Нобоа, обвинила футболиста в избиении. Девушка заявила, что спортсмен ударил ее не менее десяти раз после того, как она обнаружила его в постели с двумя женщинами.

Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. Вместе с клубом он стал серебряным призером прошедшего сезона Российской премьер-лиги и был признан Российским футбольным союзом лучшим игроком сезона. Полузащитник также дважды становился чемпионом России в составе казанского «Рубина» и еще один раз — с петербургским «Зенитом». Впервые в РПЛ он оказался в 2007 году.