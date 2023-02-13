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13:51, 13 февраля 2023Спорт

Девушка легионера клуба РПЛ обвинила его в избиении

Девушка футболиста «Сочи» Кристиана Нобоа заявила, что игрок избил ее

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Кевиам Касо, девушка эквадорского полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, обвинила футболиста в избиении. Соответствующий пост она разместила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Касо заявила, что спортсмен ударил ее не менее десяти раз после того, как она обнаружила его в постели в двумя женщинами. Пострадавшая подчеркнула, что долгое время терпит жестокое обращение. «Если он сделал это один раз, он сделает это тысячу раз, и каждый раз это будет еще хуже. Пожалуйста, не допускайте этого», — сказала она.

Нобоа и Касо в настоящий момент находятся в Дубае. Они состоят в отношениях с 2020 года.

Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. Вместе с клубом он стал серебряным призером прошедшего сезона Российской премьер-лиги и был признан Российским футбольным союзом лучшим игроком сезона. Полузащитник также дважды становился чемпионом России в составе казанского «Рубина» и еще один раз — с петербургским «Зенитом».

Анастасия Борисова
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