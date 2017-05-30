Убившего сотрудницу зоопарка тигра оставили в живых

Тигр, который растерзал сотрудницу британского зоопарка, был оставлен в живых. Об этом сообщает издание Metro.

Инцидент произошел 29 мая в Хэмертонском зоопарке, расположенном в окрестностях города Хантингдон, графство Кембриджшир. Тигр вошел в вольер, где работала женщина, и напал на нее. Другие сотрудники пытались отвлечь хищника при помощи мяса, но не сумели его остановить.

Посетителей зоопарка немедленно эвакуировали. На место происшествия прибыли вертолет с медиками и полиция, но спасти пострадавшую не удалось. «Служащая зоопарка погибла на месте», — цитирует kp.ru заявление полиции.

В пресс-релизе зоосада подчеркивается, что животные не покидали вольеров, и безопасности посетителей ничто не угрожало. Причины произошедшего устанавливаются.

В феврале сообщалось, что в китайском зоопарке Нинбо тигр растерзал посетителя, который перебрался через ограду и ров с водой, чтобы попасть в вольер с хищниками.