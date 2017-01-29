Сбежавший из цирка бенгальский тигр несколько часов бродил по улицам Палермо

Бенгальский тигр по кличке Оскар в Сицилии сбежал из бродячего цирка, приехавшего из Швеции. Об этом в субботу, 28 января, сообщает электронная версия газеты The Daily Mail.

Инцидент произошел утром в субботу. Хищник несколько часов бродил по улицам итальянского города Палермо до тех пор, пока заметившие его автомобилисты не вызвали полицию.

Стражи порядка решили не наносить зверю вред и не усыплять его с помощью транквилизаторов, а заманить обратно в клетку. Для этого пришлось перекрывать движение транспорта на шоссе.

Операция по поимке Оскара прошла успешно, и его вернули в цирк. Обстоятельства его побега остаются неясными.