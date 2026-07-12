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12:53, 12 июля 2026Забота о себе

Врач назвала преимущество фруктов перед белым сахаром

Эндокринолог Садовская: Во фруктах, в отличие от сахара, есть клетчатка и минералы
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Strigana / Reuters

Эндокринолог Виктория Садовская в беседе с RT опровергла миф о необходимости есть фрукты исключительно до обеда. По словам специалиста «СберЗдоровья», организм усваивает питательные вещества из любой пищи вне зависимости от времени суток.

Врач уточнила, что людям старше десяти лет требуется ежедневно потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов (около пяти порций). Садовская также отметила ошибочность приравнивания фруктового сахара к белому: глюкоза необходима клеткам как источник энергии, поэтому умеренное употребление обоих продуктов безопасно. Однако специалист предупредила, что постоянное переедание неизбежно приведет к набору лишнего веса.

«Но не стоит забывать о значительном преимуществе фруктов: в них, в отличие от белого сахара, содержатся еще и клетчатка, минералы, витамины, антиоксидантные вещества, органические кислоты и многие другие компоненты, которые полезны и важны для поддержания здоровья», — отметила она.

Относительно термической обработки эксперт заявила, что запеченные без добавок плоды сохраняют почти всю пользу свежих, хотя витамин С частично разрушается при нагревании.

Ранее диетологи Адиана Кастро и Лорен Харрис-Пинкус назвали белый хлеб самым вредным для здоровья. По их словам, в нем мало клетчатки и много углеводов, которые могут спровоцировать скачки уровня сахара.

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