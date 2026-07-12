Названы не требующие оплаты летом коммунальные услуги

Депутат Вольфсон: Летом можно не платить за отопление и горячую воду

Летом необходимо платить далеко не за все коммунальные услуги, заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон. Об этом он рассказал изданию РИА Новости.

Как утверждает Вольфсон, если регион, на территории которого проживает человек, начисляет плату за отопление только в течение отопительного сезона, то с мая по сентябрь за него можно не платить. Однако в некоторых субъектах страны плата разбита равными долями на весь год, подчеркнул депутат.

Второй статьей экономии он назвал горячую воду в период ежегодной летней профилактики. Отключать ее можно как максимум на две недели. Если у человека отсутствует счетчик, то управляющая компания должна сделать перерасчет за это время. При наличии счетчика лучше перекрыть вентиль горячей воды, в противном случае из крана может идти холодная вода, а считать ее будут по более высокому тарифу, предназначенному для горячей, добавил Вольфсон.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов внес в Госдуму проект о моратории на повышение платы за коммунальные услуги в 2026 году. На это отреагировала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.