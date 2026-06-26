В Госдуме предложили не поднимать плату за «коммуналку»

Депутаты предложили не повышать в октябре плату за коммунальные услуги

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов вместе с группой депутатов внесли в Госдуму проект об установлении моратория на повышение платы за коммунальные услуги до конца этого года, сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, с 1 июля по 31 декабря 2026 года предлагается не применять положения закона, допускающие повышение размера вносимой гражданами платы за ЖКУ в связи с утверждением новых предельных индексов. Это нужно для «недопущения необоснованного роста финансовой нагрузки» на россиян.

Депутаты считают, что двукратная индексация в течение одного календарного года не имеет макроэкономического обоснования, связана с дополнительными расходами граждан и наносит прямой ущерб их благосостоянию, особенно социально уязвимых россиян. Отмечается, что в отдельных регионах с учетом предельно допустимых отклонений совокупный рост платы может достигать 30 процентов и более.

Правительство утвердило на 2026 год две индексации платы за ЖКУ: с 1 января — на 1,7 процента, с 1 октября — от 8 до 22 процентов.

Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой компенсировать ветеранам боевых действий расходы на электроэнергию и водоснабжение.