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18:58, 26 июня 2026Экономика

В Госдуме предложили не поднимать плату за «коммуналку»

Депутаты предложили не повышать в октябре плату за коммунальные услуги
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов вместе с группой депутатов внесли в Госдуму проект об установлении моратория на повышение платы за коммунальные услуги до конца этого года, сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, с 1 июля по 31 декабря 2026 года предлагается не применять положения закона, допускающие повышение размера вносимой гражданами платы за ЖКУ в связи с утверждением новых предельных индексов. Это нужно для «недопущения необоснованного роста финансовой нагрузки» на россиян.

Депутаты считают, что двукратная индексация в течение одного календарного года не имеет макроэкономического обоснования, связана с дополнительными расходами граждан и наносит прямой ущерб их благосостоянию, особенно социально уязвимых россиян. Отмечается, что в отдельных регионах с учетом предельно допустимых отклонений совокупный рост платы может достигать 30 процентов и более.

Правительство утвердило на 2026 год две индексации платы за ЖКУ: с 1 января — на 1,7 процента, с 1 октября — от 8 до 22 процентов.

Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой компенсировать ветеранам боевых действий расходы на электроэнергию и водоснабжение.

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