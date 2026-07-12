В Курской области при атаке дронов ВСУ пострадали две женщины

Губернатор: В Курской области при атаке дронов ВСУ пострадали две женщины

Две женщины получили ранения ног в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, слова которого приводит официальный Telegram-канал «Оперштаб Курской области».

В частности, вечером 11 июля в селе Крупец украинский FPV-дрон атаковал 42-летнюю местную жительницу, которая возвращалась домой. У женщины минно-взрывная травма, закрытый перелом лодыжки.

Утром 12 июля ударом еще одного дрона ранена 41-летняя женщина, которая получила серьезные множественные осколочные ранения ног.

«Им оказана первая помощь, они обе будут доставлены в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления!» — заявил губернатор.

Ранее 12 июля сообщалось, что беспилотник ВСУ рано утром атаковал автобусную остановку в городе Энергодаре Запорожской области. В результате погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.