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13:12, 12 июля 2026Россия

В Курской области при атаке дронов ВСУ пострадали две женщины

Губернатор: В Курской области при атаке дронов ВСУ пострадали две женщины
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Две женщины получили ранения ног в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, слова которого приводит официальный Telegram-канал «Оперштаб Курской области».

В частности, вечером 11 июля в селе Крупец украинский FPV-дрон атаковал 42-летнюю местную жительницу, которая возвращалась домой. У женщины минно-взрывная травма, закрытый перелом лодыжки.

Утром 12 июля ударом еще одного дрона ранена 41-летняя женщина, которая получила серьезные множественные осколочные ранения ног.

«Им оказана первая помощь, они обе будут доставлены в Курскую областную больницу. Желаю скорейшего выздоровления!» — заявил губернатор.

Ранее 12 июля сообщалось, что беспилотник ВСУ рано утром атаковал автобусную остановку в городе Энергодаре Запорожской области. В результате погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.

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