Белые тигрята растерзали сотрудника индийского парка

В индийском национальном парке Баннергхатта белые тигрята растерзали сотрудника, который убирался в вольере. Об этом сообщает издание The Times of India.

Служитель парка и его помощник полагали, что вольер пуст, однако в действительности там оставалась взрослая тигрица с двумя полуторагодовалыми детенышами. Когда люди вошли, чтобы убрать остатки еды, один из тигрят прыгнул на помощника и схватил его за шею. Затем на человека напал второй тигренок. Служитель успел убежать в безопасное место.

Другие сотрудники отогнали тигров, но не успели спасти коллегу. По некоторым сведениям, хищники частично съели тело погибшего.

Национальный парк Баннергхатта находится в 22 километрах от города Бангалор. Инцидент произошел в зоне сафари. В Баннергхатте также имеются тигриный заповедник, музей и парк бабочек.

Детеныши бенгальских тигров живут с матерью до двух-трех лет. Они достигают половой зрелости не раньше четырех лет.

В мае сообщалось, что тигр убил сотрудницу Хэмертонского зоопарка, расположенного в окрестностях британского города Хантингдон, графство Кембриджшир.