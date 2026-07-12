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13:04, 12 июля 2026Мир

В США нашли виновного за срыв диалога с Ираном

Politico: Вина за срыв диалога США и Ирана может лечь на вице-президента Вэнса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Вина за срыв диалога США и Ирана может лечь на американского вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Он, безусловно, больше всех рискует. Этот меморандум о взаимопонимании, скорее всего, обернется провалом, и это его вина», — заявил бывший чиновник Белого дома.

По данным издания, на Вэнса обрушилась критика из-за его молчания после того, как США возобновили удары по Ирану.

Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран проводит раздражающую тактику, отрицая проведение переговоров между Ираном и США на техническом уровне. Он отметил, что ему не ясна цель этой «персидской риторической тактики».

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