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08:35, 1 июля 2026Мир

Вэнс назвал раздражающую тактику Ирана на переговорах с США

Вэнс: Тегеран раздражает, отрицая переговоры между Ираном и США на техническом уровне
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Тегеран проводит раздражающую тактику, отрицая проведение переговоров между Ираном и США на техническом уровне. Такое заявление сделал американский вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире The Michael Knowles Show.

«Меня одновременно поражает и раздражает в иранцах то, что они говорят: "Нет, нет, мирных переговоров нет", хотя ведутся технические переговоры по мирному соглашению», — уточнил Вэнс.

Он отметил, что ему не ясна цель этой «персидской риторической тактики».

Ранее сообщалось, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели позитивные переговоры в Дохе по иранской ядерной сделке. Среди основных нерешенных вопросов оставались высвобождение иранских активов на миллиарды долларов и будущее управление Ормузским проливом.

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