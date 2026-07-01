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08:10, 1 июля 2026Мир

Раскрыты подробности переговоров Уиткоффа и Кушнера по Ирану

Bloomberg: Уиткофф и Кушнер провели позитивные переговоры в Дохе по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели позитивные переговоры в Дохе по иранской ядерной сделке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

«Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели позитивные переговоры с региональными лидерами в Катаре. Технические переговоры с Ираном также продвигаются вперед, поскольку страны стремятся ослабить напряженность после недавних атак, которые поставили под угрозу и без того хрупкое перемирие», — приводит издание слова источника.

Уточняется, что среди основных нерешенных вопросов оставались высвобождение иранских активов на миллиарды долларов и будущее управление проливом, через который до войны проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Министерство иностранных дел Катара также сообщило, что премьер-министр страны шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани встретился с Уиткоффом и Кушнером для обсуждения текущих американо-иранских переговоров и региональных событий. По данным МИД Катара, стороны также обсудили прекращение огня в Ливане.

Ранее стало известно, что между Корпусом стражей исламской революции Ирана и Центральным командованием Вооруженных сил США действует канал связи для урегулирования кризисных ситуаций. Отмечается, что этот канал уже задействован сторонами.

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