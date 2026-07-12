Находка полумиллиона рублей в автобусе обернулась для москвича уголовным делом

В Москве возбудили уголовное дело в отношении нашедшего в автобусе 500 тысяч мужчины

В Москве возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, нашедшего в автобусе 500 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении МВД России.

В полицию обратилась 35-летняя жительница Московской области. Она рассказала, что в спинке кресла автобуса забыла папку, в которой лежало более 500 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого — 61-летнего жителя Подмосковья.

Мужчина рассказал, что нашел деньги в автобусе и решил забрать их себе. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дело расследуется по статье о краже.

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