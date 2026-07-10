Российские невесты стали целью новой мошеннической схемы

В России мошенники стали обманывать невест сообщениями об отмене регистрации брака

В России готовящимся выйти замуж девушкам стали приходить письма якобы от «Госуслуг». Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, в сообщениях пишут, что запись на регистрацию брака якобы отменена, в конце сообщения находится ссылка на фишинговый сайт. Что характерно, в письме подробно указано где и когда планировалась запись, вплоть до времени и адреса ЗАГСа. Это новая мошенническая схема для получения доступа к личным кабинетам граждан ради кражи денег и оформления кредитов на других людей.

Ранее в МВД рассказали о еще одной схеме мошенничества, когда аферисты под видом сотрудников государственных органов просят россиян забрать посылку и задекларировать чужие деньги.