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12:46, 12 июля 2026Россия

В Минобороны рассказали об ударах по топливной инфраструктуре Украины

Минобороны России: Российские военные поразили топливную инфраструктуру Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press Service of the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Российские военные поразили объекты топливной инфраструктуры, которая используются подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в официальном Telegram-канале.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — рассказали в ведомстве.

По сообщениям Минобороны, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотники, ракетными войсками и артиллерией. Целями также стали места хранения украинских дронов, склады боеприпасов и пункты дислокации солдат ВСУ. Объекты были поражены в 158 районах страны.

Ранее в Минобороны сообщали о поражении портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске. Целью ударов также стали морские суда.

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