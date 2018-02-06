Противостояние трезвого шотландца и тигра закончилось позором

Шотландский фермер принял плюшевого тигра за живого и вызвал полицию. Полицейские, прибывшие по вызову, забрали плюшевого тигра с собой и сказали фермеру, что сделают его своим талисманом. Об этом сообщает The Telegraph.

Инцидент произошел поздним вечером в субботу, 3 февраля, когда 24-летний Брюс Грабб (Bruce Grubb) направился в коровник, чтобы проверить стельных коров. «Я посветил фонариком и увидел, что там сидит тигр, — рассказал он. — Я был трезв как стеклышко, выпивка не имеет никакого отношения к тому, что я принял его за настоящего».

Грабб позвонил в полицию и рассказал про хищника. На ферму выслали несколько машин с вооруженными полицейскими. Кроме того, правоохранительные органы связались с ближайшим парком, где содержатся дикие животные, чтобы проверить, не сбежал ли оттуда тигр.

Ожидая помощи, Грабб продолжал следить за тигром. «Я боялся, что он съест всех моих коров до того, как его застрелит полиция», — объясняет он. Через 45 минут фермер обратил внимание, что хищник ни разу не пошевелился. Он подъехал на автомобиле поближе и понял, что перед ним не настоящее животное, а большая мягкая игрушка.

«Чувствую себя немного глупо из-за того, что вызвал полицию, но я действительно был уверен, что это чрезвычайная ситуация, — говорит Грабб. — Теперь смешно, а в тот момент было очень страшно». Он уверяет, что ему неизвестно, откуда взялась игрушка.

В 2012 году сообщалось, что немец принял вибрирующую секс-игрушку за грабителя с дрелью и вызвал полицию.

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