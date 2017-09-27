Дорожный конус внутри британца приняли за раковую опухоль

Врачи достали из легких 47-летнего жителя британского города Престон игрушечный дорожный конус, который попал туда 40 лет назад. Об этом сообщает издание The Guardian.

Мужчина обратился в клинику, специализирующуюся на респираторных заболеваниях, и пожаловался, что откашливает желтую слизь. Кроме того, его самочувствие больше года оставляло желать лучшего. Рентген показал затемнение в легких. Врачи подозревали, что нашли злокачественную опухоль.

Бронхоскопия опровергла первоначальный диагноз. Затемнение на снимке вызывал игрушечный дорожный конус длиной около сантиметра, который находился в легких пациента. Мужчина утверждает, что получил его в подарок на день рождения в семь лет, но тут же потерял. Теперь стало ясно, куда он делся.

Конус извлекли при помощи биопсийных щипцов. «Симптомы заметно улучшились, — отмечают врачи. — К тому же его давно потерянный дорожный конус Playmobil наконец нашелся, причем в последнем месте, где он стал бы его искать».

В 2014 году сообщалось, что житель Саудовской Аравии нашел в ухе шпаргалку. Он спрятал ее там 20 лет назад во время экзаменов в школе, а потом забыл о ней.