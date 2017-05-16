Из жизни
 

Старый лев помог молодому отбиться от крокодила

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Видео: Safari / YouTube

Туристы, приехавшие в Ботсвану на сафари, стали свидетелями нападения крокодила на льва. Видео, снятое одним из них, собрало на YouTube около 40 тысяч просмотров.

Инцидент произошел на реке Линьянти, которая отделяет Ботсвану от Намибии. Два льва плыли на другой берег, когда на более молодого из них напал крокодил. Другой ввязался в схватку и помог товарищу, однако сам ушел под воду и пропал из виду.

Молодой лев вернулся на сторону Ботсваны, а его спаситель долго не показывался. Туристы полагали, что крокодил его одолел, однако позднее заметили, как он выбирается из тростника на дальнем берегу реки. «Невероятно, но оба выжили и не получили ранений!» — написал автор видео.

В апреле сообщалось, что британскому туристу в Малави удалось снять на видео нападение крокодила на слоненка.

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