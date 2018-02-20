В китайском зоопарке лев отгрыз свой заледеневший хвост

В зоопарке китайского города Тайюань (провинция Шаньси) лев отгрыз себе часть хвоста, которая вмерзла в лед. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На травму обратили внимание туристы, которые приехали в Тайюань, чтобы отпраздновать китайский Новый год. Лишившийся части хвоста лев и содержащаяся в том же вольере львица выглядели подавленными и отощавшими, поэтому зоопарк заподозрили в жестоком обращении с животными.

По утверждению представителя зоопарка, хищник спал возле водоема, который покрылся льдом. Поскольку его хвост остался в воде, замерз и кровоточил, лев решил его откусить. Когда об этом узнали смотрители, животному дали лекарство, которое помогает остановить кровотечение.

В 2017 году сообщалось, что в китайском городе Линьфэнь, провинция Шаньси, тигр вырвался из клетки и напал на посетителей цирка. Дрессировщикам удалось поймать зверя, однако он успел травмировать двоих детей.

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