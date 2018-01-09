В США аллигаторы вмерзли в лед из-за аномальных холодов

В национальном парке Shallotte River Swamp Park в Северной Каролине (США) несколько аллигаторов вмерзли в лед из-за аномально холодной погоды. Об этом сообщается в Facebook заповедника.

Как рассказал генеральный директор парка Джордж Говард изданию Wect, рептилии впали в спячку, высунув нос наружу, чтобы можно было дышать. По его словам, животные при этом понижают температуру тела и замедляют обмен веществ.

Когда лед растает, заявил Говард, аллигаторы начнут терморегуляцию своего тела. «Это просто потрясающая техника выживания», — сказал он и добавил, что никогда раньше такого не видел.

В последние недели на восточном побережье США установилась морозная погода. В некоторых городах температура воздуха опустилась до минус 30 градусов, погибли десятки человек.

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