Разогнавшийся американец со сломанной педалью газа попросил остановить себя

Видео: Fellsmere Police Department

Житель американского штата Флорида проехал 70 километров в автомобиле BMW X5 с заевшей педалью газа прежде чем полиции удалось его остановить. Об этом сообщает издание Miami Herald.

28-летний Джозеф Купер утверждает, что педаль газа заело, когда он ехал со скоростью 150 километров в час по межштатной автомагистрали I-95, которая пересекает всю страну с севера на юг, связывая штаты Мэн и Флорида. Ее протяженность составляет 3089 километров.

Поняв, что остановить автомобиль не удается, Купер позвонил в службу спасения и попросил помощи. Вместе с диспетчером водитель перебрал различные способы остановить машину, но ни один из них не помог. «Не могу, мэм, уже пробовал, — ответил он на один из советов. — Пытаюсь держать руль и одновременно говорить с вами».

Сотрудники полиции дважды выкладывали на дороге перед ним заграждение с шипами. Разогнавший BMW пробил две шины и замедлился до 95 километров в час. После третьей попытки скорость продолжила падать, пока машина не остановилась. К этому моменту Купер проехал по шоссе 70 километров. В результате инцидента никто не пострадал.

Компания BMW заявила, что описанная водителем ситуация неправдоподобна. Автопроизводитель утверждает, что конструкция пола и автомобильный компьютер предотвращают заедание педали газа. Если это все же произошло, должен был сработать один из предложенных диспетчером вариантов решения проблемы. Компания предложила полиции штата помощь в расследовании причин инцидента.

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