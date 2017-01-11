Потерянную шотландцем на парковке стадиона BMW нашли через полгода

Полиция через шесть месяцев нашла автомобиль, потерянный жителем Шотландии на парковке. Об этом сообщает в среду, 11 января, Carscoops.

По информации издания, в июне 2016 года шотландец попросил у своего друга BMW, чтобы съездить в Манчестер на концерт группы The Stone Roses, который проходил на стадионе «Этихад».

После мероприятия мужчина не смог найти машину, поскольку забыл, где ее припарковал. В течение пяти дней он обходил многоэтажную стоянку, но так и не обнаружил авто. Владелец BMW пытался обращаться за информацией в различные компании и городской совет, однако ему не смогли помочь. В итоге через два месяца машину объявили в розыск.

В канун Нового года сотрудники полиции обнаружили пропажу — авто все это время было припарковано на стоянке стадиона. Инспекторы, нашедшие BMW, отметили в Twitter, что за парковку теперь придется заплатить очень много.

— GMP City Centre (@GMPCityCentre) 31 декабря 2016, 00:04

Издание отмечает, что «хранение» машины, скорее всего, обойдется шотландцам в примерно 5 тысяч фунтов стерлингов (более 6100 долларов).

В октябре сообщалось, что жительница американского штата Орегон случайно уехала на чужом автомобиле, но вернула его, как только узнала об ошибке. Как оказалось, она перепутала Subaru Impreza своей подруги с чужим, при этом ключи у машин совпали.