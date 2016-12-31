Трое погибли при падении машины с многоэтажной парковки в Японии

Три человека погибли в японском городе Йокосука (префектура Канагава) после того, как автомобиль, в котором они находились, упал с пятого этажа парковки. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщает издание The Tokyo Reporter со ссылкой на правоохранительные органы.

Еще два пассажира — 20-летний мужчина и 11-летний мальчик — получили серьезные травмы. Они госпитализированы. Прохожие в результате инцидента не пострадали.

Как отмечает Japan Today, машина пробила метровое заграждение парковки и рухнула вниз, пролетев около 15 метров. В полиции полагают, что водитель случайно нажал педаль газа, когда парковался.

В ноябре прошлого года легковая Mazda упала с восьмого этажа автомобильной парковки в подмосковном селе Немчиновка (Одинцовский район). Жертвами инцидента стали трое мужчин. По некоторым данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения.