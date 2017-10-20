Автомобиль-призрак вызвал ДТП в Сингапуре

Видео: ROADS.sg

Сингапурских автолюбителей озадачила видеозапись дорожно-транспортного происшествия, которое вызвал внезапно появившийся на дороге автомобиль. Об этом сообщает издание New York Post.

На видео, снятом в Сингапуре 13 октября на видеорегистратор, белый BMW врезается в серебристую машину, которой не было еще мгновение назад. В результате ДТП никто не пострадал.

По всей видимости, серебристый автомобиль был скрыт от камеры видеорегистратора сначала фургоном, а затем попавшим в аварию BMW. В результате возникла иллюзия, что машины не было на дороге до столкновения.

Видео было опубликовано в Facebook и собрало 211 тысяч просмотров.