Пролетевший над Петербургом огненный шар попал на видео

В сети появились записи и фотографии, на которых видно, как в небе над Санкт-Петербургом пролетает огненный шар. По словам специалистов, это был яркий метеор, пишет во вторник, 12 сентября, «Фонтанка».

Как пояснили изданию сотрудники Пулковской обсерватории, скорее всего, болид полностью сгорел в атмосфере. «Периодически такое бывает по всей Земле, но не везде так много видеорегистраторов. Скорее всего, это мелкое астероидное тело или крупная частица потока Персеиды, из которого мы совсем недавно вышли», — отметили ученые.

При этом точная природа огненного шара и его орбита пока не определены, уточнили в Пулковской обсерватории РИА Новости. «На кадрах нет описания точного места его появления, и часто даже упоминаемое время падения объекта — неточное», — отметил старший научный сотрудник Сергей Смирнов.

Местные жители стали свидетелями полета небесного тела в ночь на вторник. Как отметили пользователи соцсетей, огненный шар можно было увидеть в разных районах города около 20:00. «Ехал на работу, не поверил, думал, просто так долго ракетница летит сверху, зеленая была под конец, погасла, по-моему, метров 40 над землей. Видел я намного ближе, метров с 400», — пишет один из очевидцев.

