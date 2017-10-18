Падение крана на едущий автомобиль в Китае попало на видео

Видео: People's Daily, China

В китайской провинции Гуандун на едущую машину рухнул строительный кран. Видео происшествия опубликовало на YouTube издание People’s Daily.

Инцидент произошел во вторник, 17 октября. Хотя кран ударил по лобовому стеклу автомобиля, водитель не получил серьезных травм. Он отделался переломом лодыжки и сумел самостоятельно выбраться из машины. Причины падения крана выясняются.

В июле сообщалось, что в Гуандуне строительный кран придавил проезжавший мимо микроавтобус. Семь человек погибли, трое получили травмы и ранения.