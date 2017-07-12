Семеро погибли после падения строительного крана на микроавтобус в Китае

В городе Пунин провинции Гуандун (Южный Китай) строительный кран рухнул на проезжавший мимо микроавтобус. Об этом сообщает «Синьхуа».

В результате происшествия семь человек, находившихся в машине, погибли, трое получили травмы и ранения. Пострадавшие госпитализированы.

Причины падения строительного крана выясняются.

10 апреля 2016 года в индийском городе Бегампет (штат Телингана) башенный кран, который переносил самолет авиакомпании Air India, потерял баланс и рухнул прямо на транспортируемый им лайнер.