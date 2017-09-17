Видеорегистратор снял смертельное ДТП с колонной черных микроавтобусов

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись аварии, произошедшей 15 сентября близ поселка Печенга в Мурманской области.

На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как попутную машину обгоняет колонна из черных микроавтобусов, возглавляемая автомобилем ГИБДД. Двигавшийся навстречу внедорожник притормозил, чтобы пропустить ее, но следовавшая за ним машина не успела остановиться и врезалась, задев один из микроавтобусов. Тот перевернулся и вылетел в кювет.

По данным РЕН ТВ, в результате погиб один человек, еще трое госпитализированы. В свою очередь областное управление МВД не подтверждает информацию о погибшем.