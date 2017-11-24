Пропавшего без вести школьника нашли в городской столовой

Полицейские Югры нашли считавшегося пропавшим без вести подростка в столовой города, сообщает региональное управление МВД.

К стражам порядка обратился отец мальчика. Он рассказал, что его сын, которого он воспитывает один, не возвращался домой в течение двух дней. В поиске задействовали около сотни сотрудников полиции и волонтеров. Были опрошены знакомые несовершеннолетнего, водители и кондукторы общественного транспорта, работники авто- и железнодорожного вокзала. Обследовались улицы, подвалы и чердаки жилых домов, общественные заведения.

Поиски подростка продолжались около 10 часов. В результате старший участковый полиции Александр Журавлев обнаружил его в одной из столовых города.

«В ходе беседы со школьником сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выяснили, что мальчик ушел из дома после ссоры с отцом. В ответ на отказ подростка помочь по хозяйству, мужчина пообещал отдать его в приют», — говорится в сообщении.

Подростка поместили в Центр содействия семейному устройству детей «Радуга», с ним работают психологи. Инспекторы по делам несовершеннолетних взяли семью школьника на контроль.