В Неве выловили тело пропавшего несколько дней назад 13-летнего подростка

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту гибели на воде 13-летнего мальчика. Об этом агентству РИА Новости сообщили в понедельник, 26 июня, в городском главке Следственного комитета России.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Фигурантов в нем пока нет, следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Как передает Пятый канал, тело пропавшего школьника было найдено в Неве в понедельник днем.

По информации kp.ru, 13-летний Дмитрий Богданов пропал 22 июня. Последний раз его видели в Невском районе города.

В марте двое подростков провалились под лед на Ижорском пруду в Санкт-Петербурге. Позднее были найдены их тела.