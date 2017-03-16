Двое подростков в Петербурге провалились под лед и погибли

Двое подростков провалились под лед на Ижорском пруду в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.

Тела были обнаружены вечером в четверг. Один из погибших был 2000 года рождения, о возрасте второго не сообщается. В спасательной операции, по информации «Росбалта», принимали участие 22 человека и шесть единиц техники.

Как отмечает «Фонтанка», молодые люди провалились под лед во время прогулки по пруду. Очевидец произошедшего — 36-летний мужчина — попытался спасти их, однако чуть не утонул сам. Его вытащили на берег прибывшие к месту происшествия спасатели.

Издание отмечает, что в Санкт-Петербурге с 15 марта начал действовать запрет выхода на лед. Портал «Петербургский дневник» уточняет, что ограничения распространяются на все водоемы в черте города. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности: сумма штрафа для них составит от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.