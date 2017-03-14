В Подмосковье четыре человека провалились под лед

Четыре человека провалились под тонкий лед на Москве-реке, сообщает во вторник, 14 марта, телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, инцидент произошел в подмосковном Красногорске. Люди вышли из метро «Мякинино» и решили срезать дорогу через реку. Они провалились в 50 метрах от берега.

Один пострадавший выбрался из реки самостоятельно. Трех других вытащили из воды спасатели.

По информации Вести.Ru, в Красноярском крае сотрудники МЧС за один день спасли сначала провалившуюся под лед пенсионерку, а затем — двух подростков, попавших в аналогичную ситуацию.

13 марта сетевое издание m24.ru сообщило, что в подмосковном городе Орехово-Зуево женщина провалилась под лед на реке Клязьма. Это произошло, когда она пыталась покормить уток. Женщине удалось самостоятельно добраться до берега, но взобраться на него она не смогла, поскольку ослабела от холода. Пострадавшую спасли прибывшие на место сотрудники МЧС.