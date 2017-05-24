Победитель ММКФ утонул в Петербурге

Российский режиссер Максим Шавкин умер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте журнала «Сеанс».

«Мы скорбим вместе со всеми, кому был дорог Максим и то, что он делал», — говорится в публикации. Отмечается, что кинематографист утонул. Ему было 29 лет.

Шавкин стал победителем 36-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 2014 году. Его лента «14 шагов» была признана лучшим короткометражным фильмом смотра. Картину также показывали в программе Cinéfondation Каннского фестиваля в 2015 году.

Максим Шавкин окончил Московскую школу нового кино. В его фильмографии также лента «Только сами» 2012 года.