Умер внук Сталина

Режиссер Центрального академического театра Российской армии, внук Иосифа Сталина Александр Бурдонский скончался в возрасте 75 лет. Об этом «Интерфаксу» сообщили представители учреждения в среду, 24 мая.

В театре отметили, что Бурдонский долгое время находился в госпитале из-за проблем с сердцем.

Дата церемонии прощания с режиссером будет объявлена позднее. Панихида состоится в театре Российской армии.

Александр Бурдонский родился в октябре 1941 года в семье генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина, младшего сына председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина. В 1971 году окончил режиссерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС). После этого служил в театре Российской армии. Он поставил такие спектакли, как «Васса Железнова» Максима Горького, «Снеги пали» Родиона Феденева и «Орфей спускается в ад» Томаса Уильямса. Бурдонский получил звание Народного артиста России в 1996 году.