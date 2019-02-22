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Оставившую сына в лесу мать посадили в СИЗО

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Преображенский суд Москвы арестовал до 18 апреля Надежду Куликову, оставившую своего шестилетнего сына в столичном лесопарке «Лосиный остров», передает «Интерфакс».

Мера пресечения избрана по ходатайству следствия. Женщине 21 февраля было предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью. Она допрошена по существу предъявленного обвинения.

Причастность Куликовой к преступлению доказывается материалами, собранными по делу, отметила судья Анна Чайковская. В московском управлении СК сообщили, что изъятые в автомобиле женщины рулоны скотча, нож-штопор, фрагменты волос с поверхности детского кресла и другие улики направлены на экспертизу.

20 февраля сообщалось, что мать дала признательные показания и пояснила, что вовсе не планировала убивать сына, а хотела проучить за жестокое обращение с животными. По ее словам, ребенок рос «бесноватым» — отрезал головы птицам и пытался утопить собаку.

После несостоявшейся поездки в церковь она попыталась наказать ребенка самостоятельно и слегка припугнуть. Заехав в заповедник, мать сказала сыну, что тот причинил боль собаке и должен почувствовать, «каково ей было», а затем накинула ему на голову мусорный мешок и заклеила скотчем. Женщина утверждает, что планировала прекратить все через несколько минут, но сын испугался и убежал.

18 февраля водитель обнаружил на МКАД в районе «Лосиного острова» мальчика, который шел по обочине с плотно надетым на голову пакетом. Чтобы его снять, понадобился нож. Выяснилось, что ребенок провел ночь в лесу. Врачи диагностировали у него вторую степень переохлаждения.

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