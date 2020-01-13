В Белоруссии преступника впервые приговорили ко второму пожизненному сроку

В Белоруссии преступника впервые приговорили ко второму пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Такой приговор Минский городской суд огласил Сергею Девкшу. Суд признал Девкша виновным в покушении на убийство сотрудника милиции и назначил ему 23 года лишения свободы. С учетом ранее назначенного наказания его окончательно приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Он уже отбыл 15 лет в колонии за убийство сотрудника милиции, за которое также получил пожизненное лишение свободы.

Первый срок Девкш получил за убийство в августе 2001 года майора минской милиции Игоря Кашкана. До этого он уже был судим за убийство нескольких человек, отбывал наказание в исправительной колонии.

Его могли приговорить к высшей мере наказания, однако суд назначил ему пожизненное лишение свободы ввиду того, что Девкш был задержан на территории Польши и позже экстрадирован в Белоруссию. По договору с Европейским Союзом, в Белоруссии не осуждают на смертную казнь преступников, экстрадированных с его территории.

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