В Белоруссии вынесли первый в 2021 году смертный приговор

Минский областной суд приговорил к смертной казни 30-летнего мужчину по делу об убийстве двух пенсионеров в Слуцке. Об этом пишет белорусский правозащитный центр «Весна».

По данным обвинения, трое молодых людей в январе 2019 года совершили жесткое убийство стариков: они пробирались к пожилым людям в дома, душили их, выносили деньги и поджигали постройки. Жертвами банды стали мужчины возрастом 79 и 94 года, еще одна 85-летняя женщина после попытки убийства осталась жива.

Первый смертный приговор лидеру преступной группы суд вынес еще в марте 2020 года, двое его подельников получили 18 и 22 года лишения свободы, однако позже Верховный суд Белоруссии отменил это решение и отправил дело на пересмотр. 15 января Минский областной суд вновь подтвердил ранее вынесенный вердикт.

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Следствие выяснило, что на момент поджога пенсионеры еще были живы. Их смерть наступила в результате отравления угарным газом. Обвиняемые утверждали, что не знали об этом. Они признали свою вину и попросили прощения у родственников погибших.

Белоруссия — единственная страна Европы и СНГ, где не отменена смертная казнь. В соответствии с уголовным законодательством республики, смертный приговор может быть вынесен за особо тяжкие преступления — в частности, за применение оружия массового поражения, развязывание войны, геноцид, международный терроризм, убийство, захват власти, теракт, убийство сотрудника правоохранительных органов и государственную измену. Казнь может быть назначена только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет и производится путем расстрела.