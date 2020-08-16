Задержанные в Белоруссии россияне из ЧВК рассказали об угрозах смертной казнью

Освобожденные в Белоруссии российские сотрудники частной военной компании (ЧВК) рассказали, что случившееся после задержания стало для них настоящим шоком. Интервью с россиянами в воскресенье, 16 августа, публикует РЕН ТВ.

По словам наемников, белорусские силовики заковали всех в наручники, надели им на голову пакеты или простыни и погрузили их в машины. Уже в ходе первого допроса задержанным сообщили, что они подозреваются в подготовке массовых беспорядков на территории страны. Им вменяли статьи о терроризме и покушении на государственный строй. Следователи сообщили, что по белорусским законам всем подозреваемым грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения или смертной казни.

Задержанные рассказали, что после допроса их развезли по разным изоляторам, где содержали в одиночных камерах без матрасов, из-за чего приходилось спать на голых нарах. При этом на допросах их спрашивали о кандидате в президенты Светлане Тихановской, но мужчины не могли ничего пояснить, поскольку не знали, кто это, и вообще были не в курсе проходящих в стране выборов.

Военные рассказали, что уже на второй день к ним прибыл российский консул, который пояснил, что в России знают о случившемся и вызволят своих граждан. Освобожденные россияне уверены, что их заманили в ловушку ради политических целей.

Ранее 16 августа сообщалось, что целью россиян была поездка в Венесуэлу, где бойцы должны были охранять нефтяные объекты. Белоруссия была лишь перевалочным пунктом.

14 августа Белоруссия передала России ранее задержанных и объявленных бойцами ЧВК Вагнера 32 российских гражданина. Они вернулись домой в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Еще один гражданин России, имеющий белорусское гражданство, остался на территории страны.

Россиян задержали 29 июля. Белорусские власти связали их с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского. Задержанных обвинили в подготовке теракта и организации массовых беспорядков перед президентскими выборами.

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