На Украине отреагировали на выдачу Белоруссией российских бойцов ЧВК

Решение Минска передать России бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, задержанных 29 июля в Белоруссии, можно рассматривать как недружественный шаг в отношении Киева. Таким образом на это отреагировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, его слова приводятся на странице СНБО в Facebook.

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«К сожалению, власти Белоруссии приняли неправовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений и является недружественным шагом по отношению к Украине», — отметил Данилов.

Он также подчеркнул, что подобные действия Минска негативным образом скажутся на отношениях Украины и Белоруссии. При этом он заверил, что Киев собрал достаточно доказательств участия бойцов ЧВК Вагнера в вооруженном конфликте в Донбассе и рано или поздно найдет возможность привлечь их к уголовной ответственности, «в какой бы далекой стране они не скрывались».

Ранее в офисе президента Украины заявили, что власти страны с сожалением восприняли решение Белоруссии о выдаче задержанных россиян.

14 августа стало известно, что Белоруссия передала России ранее задержанных и объявленных бойцами ЧВК Вагнера 32 российских гражданина. Они вернулись домой в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Еще один гражданин России, имеющий белорусское гражданство, остался на территории страны.

Россиян задержали 29 июля. Белорусские власти связали их с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского. Задержанных обвинили в подготовке теракта и организации массовых беспорядков перед президентскими выборами.

Офис генерального прокурора Украины направлял властям Белоруссии запрос об экстрадиции 28 задержанных. По версии украинской стороны, они принимали участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.

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