Украина отправила Белоруссии запрос на выдачу 28 «российских боевиков»

Офис генпрокурора Украины направил властям Белоруссии запрос об экстрадиции 28 «российских боевиков» из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Сообщение об этом опубликовано на странице ведомства в Facebook.

По версии украинской стороны, они принимали участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса. Он подозреваются в участии в террористической организации, и суд уже принял решение об их заочном аресте.

При этом украинское гражданство имеют только 9 человек из 28.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. БЕЛТА объявило, что они являются членами частной военной компании (ЧВК) Вагнер. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов, которые состоятся 9 августа. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского, которому инкриминируются те же преступления.

Российская сторона настаивает, что задержанные россияне двигались транзитом через Минск в Стамбул, их целью была охрана объекта в одной из африканских стран. При этом передвижение их по Белоруссии организовывала местная компания. В Москве их задержание считают провокацией, устроенной третьей страной.